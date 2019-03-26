«Журналистика мертва»: Fox News мстит врагам Трампа

Пока республиканцы и союзники президента США Дональда Трампа получили повод для празднования своей победы после завершения 22-месячного «российского дела» в США, ведущие телеканала Fox News отреагировали на его итоги с гневом и сарказмом по отношению к демократам, американской разведке, либералам и СМИ, пишет The Washington Post.

Ведущий Fox News Шон Хэннити был не в настроении отпраздновать новость об итогах «российского расследования» спецпрокурора США Роберта Мюллера, а вместо этого в ярости набросился на тех, кто твердил о «сговоре» Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. И это очень схоже с той местью, которой желал сам Трамп, пишет газета.

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Во время 25-минутного монолога одетый в синий костюм и красно-белый галстук ведущий обвинял демократов и противников Трампа во лжи американской общественности.

«Это должен быть день расплаты для СМИ, для «скрытой власти», для людей, которые злоупотребляют властью, и которые сделали это так демонстративно в этой стране», — сказал Хэннити.

Телеведущий подчеркнул, что если не спросить с этих людей всю ответственность, то американцы могут потерять свою страну. Он также обрушился и на ряд СМИ, которых он назвал «медиа мафией ненависти к Трампу». В их числе были CNN, MSNBC, Washington Post, The Atlantic и другие.

«Журналистика, я говорил вам в 2007 году, она мертва, она похоронена, и мне нелегко об этом говорить», — заявил ведущий Fox News.

Например, по его словам, ведущая Рэйчел Мэддоу из MSNBC «продавала по одной теории заговора ночь за ночью».

Ранее Трамп объяснил, почему весь мир «глумится» над американскими СМИ.