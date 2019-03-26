В МИД России провели беседу с послом Чехии

В российском МИДе высказалась по поводу недвижимости в Праге, которой пользуется Россия. Комментарий размещен на сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание на публикации ряда чешских СМИ, которые нагнетают атмосферу вокруг происходящего. Из-за этого складывается впечатление, что таким образом хотят повлиять на отношения между странами.

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«Хотели бы напомнить, что имущественные вопросы являются предметом двусторонних переговоров с чешскими властями», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в МИД России был приглашен чешский посол в Москве Витезслав Пивонька. В ходе беседы с ним российская сторона еще раз подчеркнула, что стремится найти решение, устраивающее обе стороны.

«Рассчитываем на деловой, профессиональный подход наших партнеров в Праге. Тем более, что в отношении чешской собственности в России имеются вопросы», — заключили в МИДе.

Ранее сообщалось, что посол Чехии вызван в МИД России 20 марта.