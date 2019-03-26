Сын Трампа опубликовал фейковую страницу NYT с извинениями

Дональд Трамп-младший опубликовал в своем инстаграме пост с фейковым выпуском газеты The New York Times, которая зачастую попадала под публичную критику со стороны американского президента Дональда Трампа, в котором издание якобы призналось в публикации «фейк ньюс».

«Нам жаль, господин президент. Мы были не правы. Мы — фейк ньюс. Вы победили», — говорится в фейковом выпуске NYT от 22 марта.

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В подписи к сообщению Трамп-младший отметил, что NYT никогда не признает это, «однако это должно произойти после двухлетнего фиаско».

Именно 22 марта стало известно о завершении почти двухлетнего «российского расследования» специального прокурора США Роберта Мюллера. В представленных генеральным прокурором Уильямом Барром итогах говорилось об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании 2016 года.

Ранее сын Трампа вступился за отца в «российском деле».