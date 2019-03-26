В Кремле объяснили последствия решения США по Голанам

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин обсудит признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами с коллегой из Ливана Мишелем Ауном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, переговоры между лидерами начнутся через несколько часов.

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«Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и с точки зрения общей атмосферы в политическом урегулировании в Сирии», — сказал Песков.

Он выразил сожаление из-за очередного шага американской стороны, нарушающего нормы международного права.

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