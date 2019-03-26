Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Brexit
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Press Association.
В агентстве уточнили, что с таким же намерением свой пост покинул заместитель министра здравоохранения Стив Брайн.
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Голосование по этому вопросу завершилось в пользу парламента, который в течение недели должен определить, как будет осуществляться Brexit.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила британских депутатов о том, что без их поддержки Brexit затянется или окажется под угрозой.