Порошенко призвал украинцев «не ползать» перед Путиным
Президент Украины Петр Порошенко призвал жителей страны не вставать на колени перед российским лидером Владимиром Путиным. Видео с соответствующим призывом он опубликовал в своем фейсбуке.
«Украинцам предлагают встать на колени, ползти, плакать и вымаливать прощение у Путина», — заверил Порошенко.
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Однако, напомнил украинский лидер, «Москва слезам не верит».
При этом президент не стал уточнять, кто именно «предлагает» жителям Украины «вымаливать прощение» у Путина.
Ранее Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным.