The Sun призвал Терезу Мэй уйти в отставку ради Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна объявить о своей отставке, это единственный шанс сделать сделку с Брюсселем по Brexit успешной в парламенте, пишет The Sun.

Таблоид отмечает, что издание поддерживало Терезу Мэй еще до того, как она заняла пост премьер-министра Великобритании, однако теперь она потеряла поддержку большей части страны. Тереза Мэй проявила мужество, она войдет в историю, однако ей нужно уволиться ради Brexit, пишет The Sun.

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У сделки Терезы Мэй для успеха есть лишь один шанс, подчеркивает издание. Сделка будет успешной в палате общин лишь в том случае, если она пообещает немедленно уйти с поста.

«Теперь она должна сделать следующий принципиальный шаг — показать, что она не просто еще один трусливый политик, решивший уцепиться за власть», — говорится в материале.

Тем не менее, британский премьер заслуживает большого уважения, однако ее время вышло. Таблоид называет Терезу Мэй примерным чиновником, который в 2016 году взял на себя самый большой вызов со времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что возможный преемник Мэй рассказал, хочет ли занять ее пост.