В Госдуме предрекли дальнейшее развитие отношений России и США после доклада Мюллера

Председ комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что считает доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера не сможет быстро восстановить отношения США и России. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий считает, что этот доклад — «реабилитация» для американского президента. Все выдвинутые обвинения были надуманны для того, чтобы продолжить давление на российскую сторону. Поэтому не стоит ожидать быстрого изменения отношения двух стран.

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«Его выводы вряд ли моментально способны что-то изменить в диалоге России и США. Иллюзий, к сожалению, здесь пока питать не приходится», — добавил Слуцкий.

Он считает, что после запущенного экс-президентом США Бараком Обамой «антироссийский маховика» взаимоотношение стран наладить непросто.

«Антироссийский маховик, запущенный администрацией Обамы, за два года лжи и катастрофических потерь в двусторонних взаимоотношениях только набрал свои обороты», — добавил Слуцкий.

По словам депутата, шанс на сближение России и США есть.

«Это необходимо прежде всего для обеспечения стабильности и безопасности на планете, особенно в сегодняшних условиях, когда рушится договорная база в области контроля над вооружениями», - -заключил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера.