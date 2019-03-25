В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

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Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования «российского вмешательства» в американские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».

Песков заявил, что в опубликованной части доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера нет «ничего нового».

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«Мы видели некую выжимку… которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора (России и предвыборного штаба американского лидера Дональда Трампа. – «Газета.Ru»)», - отметил он.

Ранее газета The New York Times писала, что выводы «российского дела» Мюллера могут помочь Трампу сменить американский внешнеполитический курс по отношению к Москве, не опасаясь каких-либо негативных последствий для него внутри страны.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.