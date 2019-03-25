Стало известно, что будет делать Порошенко в случае проигрыша на выборах
Украинский президент Петр Порошенко в случае проигрыша переименует партию и уйдет работать в Верховную Раду. Об этом сообщает «Украинская Правда».
Порошенко останется в политике, независимо от исхода выборов в стране, рассказали члены его команды.
Отмечается, что глава Украины собирается пойти на выборы в Раду, но перед этим он хочет переименовать партию, убрав упоминание о себе.
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Однако, в случае победы на выборах, Порошенко хочет предложить первый номер списка своей партии премьеру Владимиру Гройсману, уточняет издание.
Ранее опрос показал, что за Зеленского готовы проголосовать более 30% украинцев.