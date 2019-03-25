NYT: итоги «российского дела» могут изменить отношение Трампа к России

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Выводы «российского дела» специального прокурора США Роберта Мюллера могут помочь президенту США Дональду Трампу сменить американский внешнеполитический курс по отношению к Москве, не опасаясь каких-либо негативных последствий для него внутри страны, пишет The New York Times.

В частности, расследование Мюллера подтвердило, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года с целью помочь кандидатуре Трампа, однако сговора самого Трампа с россиянами не было. После обнародования итогов расследования Мюллера «самое мрачное и зловещее облако, нависшее над президентством Дональда Трампа, практически рассеялось», отмечает газета.

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Выводы Мюллера дали новый импульс для оставшихся 22 месяцев его президентского срока, а также обесценили призывы к импичменту. Кроме того, завершение «российского расследования» с отсутствием доказательств о сговоре Трампа с Россией укрепило его позиции в преддверии президентской кампании на выборах-2020, а также перед новым противостоянием с демократами. NYT отмечает, что это, возможно, был лучший день за весь срок Трампа.

Теперь президент США сможет продолжить свою работу, не опасаясь обвинений Мюллера в отношении членов своей семьи. Между тем, вопросы о вмешательстве Кремля в президентские выборы 2016 года, которые преследовали Трампа на каждом шагу, вскоре могут исчезнуть, несмотря на продолжение расследования конгресса.

Однако выводы Мюллера не смогут переубедить критиков Трампа, зато помогут укрепить потенциал его электората, поясняет NYT.

Россия отрицает вмешательство в американские выборы 2016 года.