Пенс призвал демократов сотрудничать с Трампом

Вице-президент США Майк Пенс призвал демократов согласиться на сотрудничество с президентом Дональдом Трампом, чтобы вместе работать над улучшением жизни в стране.

Об этом он написал в твиттере.

Пенс отметил. что демократы потратили слишком много времени на «российское дело», вместо того, чтобы работать над актуальными делами на пользу страны.

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Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не намерен начинать расследование в отношении своих политических оппонентов из числа демократов после публикации доклада по «российскому делу».

Также стало известно, что Белый дом до сих пор не получил доступ к докладу Мюллера, который носит конфиденциальный характер.