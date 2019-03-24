В конгрессе США не исключили импичмента Трампа из-за доклада Мюллера

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Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что процедура импичмента американского лидера Дональда Трампа не исключена в свете завершения расследования дела о «вмешательстве России» в выборы. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, конгресс рассмотрит вопрос об импичменте Трампу, если в отчете по «российскому делу» будут неопровержимые доказательства уголовной деятельности президента США.

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Он также добавил, что заинтересован в ознакомлении с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера, который вел расследование «вмешательства России», без купюр.

Шифф подчеркнул, что делать какие-либо выводы до публикации отчета Мюллера нельзя.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп частично нарушил клятву после своей инаугурации.