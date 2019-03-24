В Сирии раскритиковали заявления Трампа по Голанам

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Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что сирийская сторона не признает никаких юридических последствий заявлений президента США Дональда Трампа по Голанским высотам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция США стала вопиющим нарушением резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу Голанских высот», — сказал аль-Джаафари.

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По его словам, Сирия рассматривает заявления Трампа по Голанам как враждебный и безответственный шаг.

Он также добавил, что на Вашингтоне лежит большая ответственность за соблюдение международного права.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны.

Голанские высоты — спорная территория на Ближнем Востоке, большая часть которой контролировалась Израилем, а восточная часть Сирией. Обе страны считают Голанские высоты частью своей территории.

Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.