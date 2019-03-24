Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

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Украинские депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Петра Порошенко «покаяться на коленях» перед жителями страны за пять лет «горя, нищеты и страданий», передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление партии.

В тексте утверждается, что Порошенко за пять лет своего правления не выполнил ни одного предвыборного обязательства. Также главу Украины обвинили в повышении тарифов на коммунальные услуги, разрушении медицины и образования, уничтожении рабочих мест и бегстве украинцев за границу.

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«Все что остается в такой ситуации власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы. – «Газета.Ru») и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — говорится в заявлении.

Также в партии обратили внимание на «раскол, размежевание и ксенофобию» в украинском обществе, которых украинская «история еще не знала».

31 марта на Украине состоятся выборы президента. Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко является одним из кандидатов в президенты.

Ранее Порошенко раскритиковал Бойко за поездку в Москву.