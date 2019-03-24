Гуайдо предрек скорое падение режима Мадуро

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Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что правление главы государства Николаса Мадуро вступило в финальную стадию, и предрек скорую смену власти в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью Reuters.

По его словам, давление на Мадуро из-за рубежа привело к тому, что венесуэльский лидер утратил возможность «финансировать политический шантаж» для сохранения власти.

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«Они изолированы, одиноки, день за днем они разваливаются», — сказал Гуайдо.

Он пояснил, что в этом помогло признание его рядом стран мира временным президентом Венесуэлы, а также дипломатическое и политическое давление на Мадуро.

Ранее опрос показал, что почти 90% венесуэльцев хотят отставки Мадуро.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.