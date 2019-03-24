США уличили в «двойных стандартах» после слов Помпео о Голанских высотах

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Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков сравнил слова госсекретаря США Майка Помпео о ситуации с Голанскими высотами и позицию Вашингтона по присоединению Крыма к России, передает RT.

По мнению сенатора, Соединенные Штаты используют «политику двойных стандартов», поскольку в случае в Крымом на Россию были наложены санкции, а на Израиль — нет. Он отметил, что у Вашингтона «нет принципов и стандартов».

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«В одном случае они применяют одни принципы, в другом — другие. Это политика двойных стандартов — традиционная политика США», — сказал Цеков.

Ранее Помпео напомнили, что США ввели санкции в отношении России после присоединения Крыма. Госсекретарь ответил, что в действиях США нет «двойных стандартов», так как действия президента США по Голанским высотам — это, в отличие от Крыма, «признание реального положения дел».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.