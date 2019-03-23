Трамп подтвердил 100% освобождение территорий Сирии и Ирака от ИГ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает Reuters.

Кроме того Трамп отметил, что США «останутся бдительными против ИГ и будут бороться с боевиками, пока они их окончательно не победят.

Реклама

Ранее сообщалось, что Fox News показал «победу США над ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в Росси