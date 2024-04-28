В Совфеде заявили, что у России нет потребности в Финляндии

В настоящий момент у России нет потребности в Финляндии. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, пишет «Лента.ру».

«Сейчас Финляндия перешла откровенно на сторону неприятеля, потеряла свой нейтралитет, влилась в антироссийский военный блок НАТО», — сказал он.

По словам Климова, нынешняя Финляндия не может выполнять ту роль, которую она выполняла с середины XX века — связующего звена между Россией и Западом.

Климов подчеркнул, что большая часть слов о потерях после разрыва прежних отношений с Финляндией, чаще всего связана с небольшими нюансами. По его словам, у РФ «нет потребности в этом государстве, если не копаться под микроскопом».

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что антироссийская политика Финляндии дорого обходится государству, поскольку завязанный на туристическом потоке между странами бизнес закрывается в приграничных с Россией регионах, Хельсинки уже просят денег у ЕС на поддержку областей, граничащих с РФ.

Незадолго до того в Финляндии сообщали, что с 26 апреля по 14 мая на территории Финляндии, в том числе у границы с Россией, проходят армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

Ранее президент Финляндии призвал готовиться к войне.