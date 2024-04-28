Песков назвал Зеленского «специфическим» президентом

Владимир Зеленский — «специфический» президент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера о «хорошей сделке», когда Украине дают вооружения, чтобы с Россией воевали украинцы, а не Запад. Видеофрагмент интервью журналисту Павлу Зарубину опубликован в его Telegram-канале.

«Специфический президент специфического режима. Украина не жалеет своих граждан, и это трагедия для народа, трагедия для страны», — сказал Песков.

Он отметил, что власти Украины сначала «заразили» страну националистическими проявлениями, а теперь «кидают тысячи и тысячи людей в топку войны». Представитель Кремля уверен, что участь Зеленского в связи с этим «однозначно предрешена».

До этого Песков рассказал, что с украинской стороны на фронтах «нарастает паника». Пресс-секретарь подчеркнул, что на этом фоне важно поддержать эту динамику, не останавливаться и идти по пути выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО).

В марте Песков отмечал, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной после того, как в конфликте начал участвовать коллективный Запад.

Ранее в Кремле рассказали, как закончится спецоперация на Украине.