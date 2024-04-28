В Госдуме РФ оценили пост посла Литвы в Швеции про Крымский мост

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством намек бывшего министра иностранных дел Литвы, который сейчас возглавляет посольство республики в Швеции, Линаса Линкявичюса на готовящийся удар по Крымскому мосту. Об этом пишет РИА Новости.

По словам парламентария, российским правоохранителям следует возбудить уголовное дело в отношении иностранного дипломата. Более того, его необходимо объявить в международный розыск.

«На лицо явное помешательство на русофобии и человеконенавистничество», — сказал Шеремет.

28 апреля экс-министр иностранных дел Литвы опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) коллаж с изображением Крымского моста и снимком пуска ракеты. При этом в подписи к посту он обратился к людям, у которых еще нет фотографии на Крымском мосту. Дипломат обратил внимание, что у них «еще есть время» это исправить.

Позже ситуацию прокомментировал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что такие публикации вдохновляют «раболепных американских болонок» из стран Балтики.

Ранее Линаса Линкявичюса заподозрили в шизофрении из-за поста про Крымский мост.