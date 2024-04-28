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Матвиенко рассказала о планах Запада развалить Россию

Матвиенко: Запад давно хочет развалить Россию, но у него не получится

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Страны Запада в течение долгого времени стремятся развалить Россию, однако такое развитие событий невозможно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках комментария резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о «деколонизации» РФ, фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«В мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию, разделить ее на отдельные части… мечтать не вредно – это никогда не сбудется и не может быть», – подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, развал России необходим Западу именно для того, чтобы ее колонизовать.

Вместе с тем, она заявила, что Россия – суверенное государство, которое ведет самостоятельную, независимую внешнюю политику.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что РФ не уступит освобожденные регионы в обмен на замороженные активы.

Ранее Песков заявил, что страны Запада тестируют Россию «на слабо».

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