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Звезда «Великолепного века» снова приехал в Россию

Актер Бурак Озчивит приехал в Москву на съемки

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burakozcivit/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Турецкий актер Бурак Озчивит сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что прилетел в Россию.

Озчивит поделился кадрами со съемок в Москве. Он не раскрыл детали и название проекта.

Бурак Озчивит известен по роли Малкочоглу Бали-бей в сериале «Великолепный век». Он также снимался в проектах «Черная любовь», «Основание: Осман», «Королек — птичка певчая».

Последний раз Озчивит приезжал в Россию в феврале 2024 года. Он исполнил на киноконцерте в Москве русскую песню «Калинка-Малинка». После композиции актер добавил, что уже готов принимать участие в российско-турецком проекте.

На концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall в Москве Озчивит познакомился с ведущим шоу «Маска» Вячеславом Макаровым. Телеведущий подарил актеру головной убор и показал, как его носить.

Макаров рассказывал, что переживал перед встречей с Озчивитом, потому что опасался «звездных замашек» от турецкого актера. Однако, как оказалось, у артиста их нет.

На фестивале молодежи в Сочи поклонницы подарили Озчивиту портрет, который нарисовала одна из поклонниц, цветы и маленького плюшевого Чебурашку.

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