Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

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Послы стран «Большой семерки» направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на на копии документов.

Как отмечается, они призвали украинские власти принять меры против политических экстремистских групп, которые могут попытаться сорвать процедуру голосования и «узурпировать» роль национальной полиции.

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Также они предложили рассмотреть возможность их запрета в будущем.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины.