На Украине решили молиться о справедливых выборах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/157/12096157/upload-RIAN_5733206.HR-pic905-895x505-98588.jpg">

Глава «новой украинской церкви» Епифаний Думенко распорядился проводить молитвы о справедливых президентских выборах на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Думенко призвал молиться до завершения избирательной кампании на Украине.

Реклама

Как отмечается, «новая украинская церковь» создала специальную молитву для выборов.

При этом Думенко объяснил свое решение «особой ответственностью», которая лежит на украинцах во время выборов.

Ранее сообщалось, что украинская полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины.