Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

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Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.

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Он также добавил, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили также хотел работать в спецслужбах СССР.

Маломуж подчеркнул, что Порошенко не соответствовал стандартам кадрового аппарата спецслужб.

Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали в суд вместе с декларацией о доходах.