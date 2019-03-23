Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал
Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Порошенко изъявлял данное желание в студенческие годы.
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Он также добавил, что бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили также хотел работать в спецслужбах СССР.
Маломуж подчеркнул, что Порошенко не соответствовал стандартам кадрового аппарата спецслужб.
Ранее сообщалось, что Порошенко вызвали в суд вместе с декларацией о доходах.