Кандидаты в президенты США призвали обнародовать отчет по «российскому делу»

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Кандидаты в президенты США от демократической партии призвали генпрокурора США Уильяма Барра опубликовать доклад по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, с призывом выступили Кори Букер, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Камала Харрис, Бето О'Рурк и другие.

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Как отмечается, демократы призвали не давать доступа к отчету по «российскому делу», расследованием которого занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, администрации США.

При этом единственным кандидатом от республиканцев является президент США Дональд Трамп, который пока не прокомментировал отчет.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда стало известно о завершении расследования «российского дела».