В Британии отреагировали на слова Трампа о признании Голан израильскими
В МИД Великобритании заявили, что страна все еще считает Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте МИД Британии.
«Силовая аннексия территории запрещена международным правом», — добавили в пресс-службе.
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В британском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не поменяли свою позицию по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что в ООН выступили за сохранение статуса Голанских высот.