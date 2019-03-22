ABC News: обвинений по «российскому делу» больше не будет

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, как ожидается, больше не представит новых обвинительных заключений в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 года, передает телеканал ABC News со ссылкой на близких к расследованию источников.

Телеканал отмечает, что у «российского дела» есть «дорожная карта», которую описал заместитель генпрокурора США Род Розенштайн в 12-страничном письме председателю юридического комитета в сенате Чаку Грассли в июне прошлого года.

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«Дорожная карта» предполагает, что ожидать серьезного осуждения президента США Дональда Трампа или кого-либо из его соратников, если им не предъявлялись обвинения, не стоит, поясняет ABC News.

В этом письме Розенштайн ясно дает понять, что минюст США не намерен разглашать информацию, которая бы «несправедливо запятнала людей», которым не предъявлены обвинения в преступлениях. Если Мюллер последует указаниям человека, который его нанял и контролировал «российское расследование», то он не будет публично порочить репутацию замешанных в этом деле людей, отмечает телеканал.

Розенштайн в письме подчеркнул, что в действительности разглашение следственных данных против американских граждан без предъявления обвинений и без необходимости для правоохранительных органов считается «попранием доверия прокурора».

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.