NYT рассказала, как инициатива Трампа по Голанам отразится на Ближнем Востоке

Намерение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами отразится на ситуации во всем Ближнем Востоке, а также может подорвать долгожданный мирный план США по Израилю и Палестине, пишет The New York Times.

Отмечается, что Белому дому уже удалось заручиться поддержкой среди арабских лидеров по мирному плану Израиля с палестинцами.

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Слова Трампа о Голанских высотах стали ценным подарком для премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху накануне выборов в стране, отмечает газета. Заявление Трампа последовало после напористого давления со стороны израильского премьер-министра, который использует дружбу с американским лидером в своей предвыборной кампании к голосованию 9 апреля, добавляет NYT.

Тем не менее, на практике слова Трампа мало что могут изменить. Кроме того, в настоящее время переговоров по статусу Голанских высот не ведется. Однако в качестве символического шага такой ход имеет серьезное значение и говорит о готовности Трампа пренебречь дипломатическими устоями и оживить дискуссию по Ближнему Востоку, которая мало изменилась с 1970-х годов, добавляет газета.

Некоторые эксперты отмечает, что заявление Трампа по Голанам — это своего рода компенсация Израилю за вывод войск США из Сирии, после которого израильские солдаты становятся более уязвимыми. Критики президента Сирии Башара Асада указывают на то, несмотря на заверения властей об «освобождении» Голанских высот, сирийцы мало что предпринимали для этого в течение десятилетий. А в Вашингтоне шаг Трампа нашел поддержку среди республиканцев, пишет издание.