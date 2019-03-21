Назначен врио главы Оренбургской области

Российский лидер Владимир Путин назначил врио губернатора Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора области.

Ранее сообщалось, что Путин принял отставку губернатора Оренбургской области.

Паслер родился 29 октября 1978 год в городе Североуральск Свердловской области. После окончания университета в 2001 году он стал работать на разных предприятиях. Известно, что Паслер около десяти раз менял работу.