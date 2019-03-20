Опытный и непредвзятый: сокурсник рассказал про врио главы Челябинской области

Алексей Текслер был выбран на должность врио губернатора Челябинской области из тех кандидатов, кто прошел программу развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, поскольку он является профессионалом высшего уровня, а также известен своей порядочностью и справедливостью, рассказал «Газете.Ru» один из сокурсников политика по «школе губернаторов».

«Текслер — один из самых профессиональных людей из тех, кого я знаю, и с кем довелось работать. Человек обладает огромным багажом разнопрофильных уникальных навыков и знаний – он возглавлял и администрацию города, и был руководителем крупного предприятия, отвечая за очень широкий спектр вопросов – от энергетических до административных. Кроме того, он очень порядочный человек», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Реклама

По его словам, Текслер — командный игрок, который находит общий язык и с руководством и с другими сотрудниками.

«Также Текслер очень непредвзятый – я ни разу не видел, чтобы он из личных или каких-то других факторов, не играющих на пользу дела, занимал чью-то сторону при решении вопросов», — добавил сокурсник врио главы Челябинского области.