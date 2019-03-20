Трамп разрешил публиковать доклад Мюллера о «российском расследовании»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не возражает, если общественность увидит доклад спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера, передает Reuters.
Отмечается, что доклад касается расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.
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Кроме того, Мюллер вскоре должен отправить свой отчет американскому генеральному прокурору Уильяму Барру.
Ранее сообщалось, что газета The Washington Post рассказала, что удастся скрыть ведущему «российское дело».