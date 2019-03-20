Крымского журналиста не пустили на сессию ООН

Журналист из Крыма Эрвин Мусаев не смог попасть на 40-ю сессию Совета по правам человека ООН в Женеве, передает РИА «Новости».

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов пояснил, что это произошло из-за проблем с открытием визы.

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«У нас должен был поехать в Женеву на заседание в ООН Эрвин Мусаев, но ему почему-то не открыли визу», — сказал Зырянов.

Отмечается, что визу открыли не 19-го числа, а 20-го. По мнению Зырянова, это делается для того, «чтобы не дать возможность показать правду».