Россиянин ломился с топором в квартиру к соседу, который поссорился с его женой

Житель Новокузнецка, ранее осуждённый за жестокое избиение щенка, стал фигурантом уголовного дела после того, как с топором повредил входную дверь квартиры соседа и угрожал ему расправой. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

По данным полиции, сосед во время словесной перепалки ударил женщину. Та пожаловалась своему сожителю, который в ответ пригрозил обидчику расправой, а затем, вооружившись топором, несколько раз ударил по его двери.

В отношении всех участников конфликта составлены административные протоколы за побои и неповиновение полиции. Нападавший, уже отбывающий наказание в колонии-поселении, теперь также обвиняется по статье об угрозе жизни, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

