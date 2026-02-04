Размер шрифта
Россиянин ломился с топором в квартиру к соседу, который поссорился с его женой

В Новокузнецке мужчина угрожал соседу и рубил его дверь топором
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Новокузнецка, ранее осуждённый за жестокое избиение щенка, стал фигурантом уголовного дела после того, как с топором повредил входную дверь квартиры соседа и угрожал ему расправой. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

По данным полиции, сосед во время словесной перепалки ударил женщину. Та пожаловалась своему сожителю, который в ответ пригрозил обидчику расправой, а затем, вооружившись топором, несколько раз ударил по его двери.

В отношении всех участников конфликта составлены административные протоколы за побои и неповиновение полиции. Нападавший, уже отбывающий наказание в колонии-поселении, теперь также обвиняется по статье об угрозе жизни, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого на юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина перепутал этаж и напал на соседа с ножом.
 
