В Турции начали новое расследование против Google

Антимонопольный совет Турции начал новое расследование в отношении компании Google по обвинениям в препятствовании конкуренции на рынке. Об этом сообщила газета Hurriyet.

«Расследование начато в отношении договоров Google с производителями мобильных устройств и ее практик на рынке», — пишет издание.

Расследование проводят на основе отчета «Обзор сектора мобильных экосистем», оно касается договоров, заключенных между Google и производителями мобильных устройств. Проверка антмонопольного ведомства показала, что после решения 2018 года Google изменила структуру договоров, но продолжила занимать доминирующее положение на рынке за счет финансовых стимулов.

Так, несмотря на необязательность назначение Google Search поисковой системой по умолчанию, производители не используют виджеты конкурентов.

Летом прошлого года власти Турции оштрафовали компанию Google почти на $9 млн за несоблюдение нормативных обязательств. Сообщается, что штраф на IT-компанию был наложен по причине внедрения некоторых конструкций, которые нарушают нормативные требования турецких властей.

Ранее на Google наложили многомиллиардный штраф в Евросоюзе.