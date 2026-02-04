Стартовые матчи на ОИ-2026 остановились из-за выключенного света

Зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии открыли соревнования по керлингу в миксте на арене в Кортина-д'Ампеццо.

Четыре встречи первого тура группового этапа (Эстония — Швейцария, Великобритания — Норвегия, Канада — Чехия, Швеция — Южная Корея) через пять минут после начала из-за того, что на арене отключился свет. Освещения не было около двух минут, после чего оно появилось, и матчи возобновились через некоторое время.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее появилась информация, что организаторы Олимпиады не могут распродать билеты на церемонию открытия.