Россия увеличила поставки водки в одну страну

РИА Новости: Россия увеличила поставки водки в Индию до $1 млн
Варвара Гертье/РИА Новости

Россия в период с января по ноябрь 2025 года поставила в Индию водки на максимальную за два года сумму — $1 млн. Это следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.

Отмечается, что экспорт за одиннадцать месяцев 2025 года подскочил в 3,4 раза в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и достиг $1,04 млн.

Поставки джина составили $130 тыс. против $30 тыс. в январе-ноябре прошлого года.

Индия закупает немного водки на мировом рынке — за январь-ноябрь 2025 года ее было куплено всего на $27 млн против 21,2 млн в 2024 году. Заметными поставщиками были Швеция с поставками на $7,8 млн, Франция — $6,6 млн, Сингапур — $3,6 млн, ОАЭ — $2 млн и Италия — $1,1 млн. Россия вместе с Черногорией занимают шестое место (1,04 миллиона долларов).

До этого сообщалось, что Россия в 2025 году обогнала Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, нарастив поставки водки в Китай в 1,7 раза.

Ранее Путин поддержал идею поставок водки в ЮАР.
 
