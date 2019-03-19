Песков поставил крест на отношениях с Украиной при Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал невозможность улучшения отношений с Украиной при нынешнем украинском президенте Петре Порошенко, передает РИА «Новости».

«Президент вчера, находясь в Крыму, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях», — заявил Песков.

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При этом он призвал «внимательно смотреть за тем, что будет происходить».

«Что касается того, при ком может быть лучше для наших двусторонних отношений, можно сказать однозначно, что, опять же, при нынешнем лучше быть не может», — пояснил Песков.

Ранее в Кремле высказали пожелания к новому президенту Украины.

Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин высказался о сумасшествии украинских властей на украинском языке.

В ответ Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным.