Путин рассказал, когда наладятся отношения с Украиной

Президент России Владимир Путин рассказал, когда Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет тогда, когда в Киеве восторжествует здравый смысл.

«Надеюсь, что эта волна предвыборных различных ситуаций и комбинаций на Украине, которые сейчас мы наблюдаем, замешанная на русофобии, схлынет, и будут созданы хоть какие-то условия для развития межгосударственных связей», — сказал Путин.

Ранее Путин на украинском языке оценил действия нынешних властей Украины.