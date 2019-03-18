Крым навсегда останется частью России, заявил Медведев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев на территории ММДЦ «Москвы-Сити»... Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Крым навсегда останется частью России. Об этом сообщает ТАСС.

Также премьер отметил, что все санкции, угрозы и давление не страшны российской стороне.

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