Российская теннисистка проиграла бывшей первой ракетке мира на Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

Соперницей россиянки в третьем круге была представительница Польши Ига Швентек, бывшая первая ракетка мира. Встреча, которая длилась 1 час 44 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 1:6, 6:1, 1:6.

Калинская сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Швентек два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

Калинская — победительница четырех турниров WTA в парном разряде, победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016); финалистка двух юниорских турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015), и в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2015)

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов завершил выступление на Australian Open.