Путин подписал закон о праве на алименты лиц предпенсионного возраста
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о сохранении права лиц предпенсионного возраста на получение алиментов. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Уточняется, что новый закон касается женщин старше 55 лет, и мужчин за 60 лет.
Согласно изменениям в ст. 169 Семейного кодекса России, теперь все нуждающиеся люди россияне предпенсионного возраста могут получать алименты.
Ранее Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости.