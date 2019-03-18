Путин подписал закон о праве на алименты лиц предпенсионного возраста

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о сохранении права лиц предпенсионного возраста на получение алиментов. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Уточняется, что новый закон касается женщин старше 55 лет, и мужчин за 60 лет.

Согласно изменениям в ст. 169 Семейного кодекса России, теперь все нуждающиеся люди россияне предпенсионного возраста могут получать алименты.

Ранее Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости.