Путин назвал цель теракта в мечетях в Новой Зеландии

Российский лидер Владимир Путин назвал, по его мнению, цель массовых расстрелов в мечетях в Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, цель теракта — подорвать положение в Новой Зеландии. Также президент добавил, что Россия сделает все, чтобы «ничего подобного не допускать».

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Кроме того, российский лидер отметил, что российская сторона скорбит по поводу жертв в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что власти Новой Зеландии получили «манифест» стрелка за 9 минут до теракта.

Стрельба произошла в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта. Позднее стало известно, что один из нападавших устроил онлайн-трансляцию атаки на мечеть Аль-Нур. По последним данным, в результате атаки погибли 50 человек.