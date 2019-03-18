«Хотят похоронить»: Медведчук об украинской ГТС

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа через терминалы в Польше, передает «112 Украина».

По его мнению, США могут купить украинскую газотранспортную систему «для того, чтобы ее похоронить».

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«Когда наше правительство и президент говорят: «Да, консорциум – это хорошо, но принят закон, который говорит о том, что нельзя, чтобы в передаче ГТС участвовали российские компании. Мы американским передадим». Так американцы еще купят эту трубу, для того, чтобы ее похоронить или устроить нам музей газотранспортной магистрали», – сказал он.

Политик объяснил, что США заинтересованы в реализации своего сжиженного газа через терминалы в Польше, который в два раза дороже российского.

Ранее Виктор Медведчук подчеркнул, что украинские власти допускают ошибку, отказываясь от договора о дружбе с Россией.