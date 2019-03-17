«Толерантно жалеют Украину»: депутат о заявлении ЕС по Крыму

<img src="//img.gazeta.ru/files3/477/12109477/RIAN_5499836.HR-pic905-895x505-82173.jpg">

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал решение Евросоюза сохранять приверженность политике непризнания итогов референдума на полуострове. Об этом сообщает RT.

По его словам, западные политики просто «толерантно жалеют» государство, делая заведомо лживые заявления.

Реклама

«Это все, что Украина получила от Европы в качестве поддержки», — отметил Бальбек.

Он добавил, что глава европейской дипломатии Федерика Могерини вертится, «как уж на сковородке», хотя в душе, возможно, себя за это корит.

Ранее сообщалось, что ЕС снова не признал итоги референдума о присоединении Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.