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Звезда Comedy Woman рассказала, кому в России не хватает образования

Актриса Медведева призвала россиян образовываться

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Звезда Comedy Woman актриса Наталия Медведева рассказала, кому в России не хватает образования. Ее цитирует NEWS.ru.

Она прокомментировала слова певца Прохора Шаляпина о том, что молодежь якобы пытается компенсировать недостаток образования харизмой и нуждается в образовании. По мнению Медведевой, образования не хватает не только молодежи, но и всему населению страны, причем любой.

«Всем нужно образовываться, всем нужно искать свои интересы и обучаться. Дети, подростки и молодежь — это не исключение», — заявила Медведева.

Накануне Шаляпин заявил, что некоторым юным певцам стоит подтянуть свои базовые навыки.

«Конечно, не имеет значения, насколько ты образован, когда нет таланта. А когда есть талант, то лучше, конечно, подтянуть образование», — рассказал певец.

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