Делегации РФ и МАГАТЭ проведут встречу в мае

Постоянный представитель РФ при МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии) и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининград 28 мая. Его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что встреча российской делегации с Гросси пройдет в аэропорту. Подчеркивается, что РФ пока не считает необходимым обеспечить посещение ЗАЭС Гросси, и в МАГАТЭ также не выступали с подобной инициативой. На территории ЗАЭС постоянно работает группа наблюдателей МАГАТЭ.

Ранее глава МАГАТЭ назвал крайне опасной зависимость ЗАЭС от двух внешних ЛЭП.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее ЗАЭС передала МАГАТЭ данные об атаке ВСУ на транспортный цех станции.