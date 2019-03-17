Bloomberg: с Трампа потребуют миллионы долларов по иску против его фонда
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что президент США Дональд Трамп должен заплатить штраф в $5,6 млн за незаконные операции с финансами своего фонда Donald J. Trump Foundation. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова прокурора.
Она добавила, что помимо выплаты штрафа Трамп обязан возместить $2,8 млн убытков из-за незаконного использования финансов своего фонда в «политических» и «деловых» целях. Таким образом, для достижения мирового соглашения президенту и его представителям в общей сложности требуется выплатить $8,4 млн.
По словам Джеймс, неправомерное использование средств фонда признали дети Трампа. Также доказательства содержаться в имеющейся у гособвинителей переписке Donald J. Trump Foundation.
Отмечается, что генпрокурор попросила у главы суда вынести приговор без судебного процесса.
В ноябре прошлого года агентство Reuters сообщало, что суд дал ход иску генпрокуратуры Нью-Йорка против фонда Трампа.