Названа цена минивэна Evolute i-Van российской сборки

Компания «Моторинвест» раскрыла цену минивэна Evolute i-Van, сборка которого налажена на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на i-Jet в России составляет 3 млн рублей.

Габаритная длина автомобиля — 5135 мм, колесная база — 3000 мм. На втором ряду предусмотрены отдельные кресла, задний диван в третьем ряду рассчитан на троих пассажиров.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30% до 80% пополняется за 37 минут.

Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

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