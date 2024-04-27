Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа цена минивэна Evolute i-Van российской сборки

Минивэн Evolute i-Van будет стоить в России 3 млн рублей

close
100%
Evolute

Компания «Моторинвест» раскрыла цену минивэна Evolute i-Van, сборка которого налажена на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) на i-Jet в России составляет 3 млн рублей.

Габаритная длина автомобиля — 5135 мм, колесная база — 3000 мм. На втором ряду предусмотрены отдельные кресла, задний диван в третьем ряду рассчитан на троих пассажиров.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30% до 80% пополняется за 37 минут.

Среди оборудования — электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник. Водительское кресло настраивается в шести направлениях, пассажирское — в четырех.

Ранее россияне назвали кроссоверы лучшими автомобилями для дачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами